Марта Костюк стала єдиною представницею України, яка вийшла у другий раунд Відкритого чемпіонату США.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 28) у зустрічі стартового кола US Open-2025 перемогла представницю Великої Британії Кеті Бултер (WTA № 48) – 6:4, 6:4.

Костюк впевнено перемогла на старті US Open та вийшла у другий раунд

Одна українка у другому раунді Відкритого чемпіонату США – це найменша кількість представниць України на цій стадії турніру, починаючи з 2014 року. Тоді далі першого кола не пройшла жодна з українських тенісисток, а саме – Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Марина Заневська.

Як відомо, в 1/64 фіналу американського мейджора Юлія Стародубцева (WTA № 66) програла так званій "нейтральній" росіянці Анні Блінковій (WTA №78 WTA) у двох сетах (3:6, 1:6), Даяна Ястремська (WTA № 31) поступилася (7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6) ще одній росіянці Анастасії Павлюченковій (WTA № 45), а Еліна Світоліна (WTA № 15) не здолала опір представниці Угорщини Анни Бондар (WTA № 97) – 2:6, 4:6.

На Марту Костюк в 1/32 фіналу чекає зустріч з турецькою тенісисткою Зейнеп Сонмез (WTA № 81).

Костюк оцінила свою першу перемогу на US Open-2025: "У тенісі речі змінюються дуже швидко" (ВІДЕО)