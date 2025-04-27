Марта Костюк зустрічалася з Веронікою Кудерметовою в 1/16 тисячника в Мадриді. Читайте звіт про переможний матч українки.

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночний розряд, 1/16 фіналу

Вероніка Кудерметова (WTA №52) – Марта Костюк (Україна, WTA №36) – 1:2 (0:6, 6:4, 4:6)

Вчора Юлія Стародубцева вдало для України відкрила 1/16 фіналу, здолавши росіянку Самсонову. Сьогодні підійшла черга Костюк та Світоліної.

Стародубцева оформила суперкамбек з росіянкою і вийшла в 1/8 фіналу WTA 1000 в Мадриді

Марта зустрічалася зі ще однією представницею держави-терориста – Веронікою Кудерметовою. Українка влаштувала безпрапорній "теплий прийом", забравши перший сет під нуль! Знущальні ейси проти росіянок вже стають візитівкою Костюк. Марта шокувала Кудерметову чудернацькою подачею по високій дузі.

У другому сеті почалися труднощі. Костюк зробила брейк на рахунок 3:1, але потім програла чотири гейми поспіль і не змогла оговтатись. Долю матчу визначить третя партія.

Суперниці швидко обмінялись брейками, але надалі методично використовували свої подачі. Нарешті Костюк знову підловила Кудерметову. Марті вдалося перевернути гейм з 0:40 і повести у вирішальному сеті 5:3 зі своєю подачею. Українка її віддала, але забрала чужу і виходить в 1/8 фіналу! Звичайно, руку Кудерметовій вона не тиснула.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з переможницею матчу Софія Кенін (США, WTA №32) – Анастасія Потапова (ще одна "болотна", WTA №39).