Марта Костюк зіграла проти Емми Радукану в 1/32 фіналу тисячника в Мадриді. Результат і звіт про матч читайте в цій новині.

WTA 1000, Мадрид, ґрунт, одиночний розряд, 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA №36) – Емма Радукану (Велика Британія, WTA №49) – 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)

Після перемоги Еліни Світоліної над Сонай Картал на фанатів чекало ще одне україно-британське протистояння. Марта Костюк розпочинала свій шлях на турнірі проти Емми Радукану – чемпіонки US Open-2021 і колись десятої ракетки світу. Історія очних зустрічей була рівною (1:1).

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Третя дуель суперниць розпочалася з брейку Костюк. Марта впевнено повела сет, пізніше розмінялася з британкою своїми подачами і довела справу до 6:4. Після відпочинку тенісистки почали вигравати строго по 2 гейми – Радукану, Костюк відповіла. На жаль, потім на корті була лише Емма і перевела матч в третій сет.

Тут вже все "віддзеркалилось" на користь Марти. Вона вела 2:0, відразу дозволила Радукану зрівняти, але в підсумку видала потужну серію і виграла поєдинок.

У наступному раунді Костюк зіграє проти безпрапорної росіянки Вероніки Кудерметової (WTA №52). До 1/16 фіналу пробились ще дві українки – також там будуть Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева. У основній сітці наразі вилетіла лише Даяна Ястремська.

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