Матч українки Марти Костюк проти Кароліни Мухової отримав точний час та дату.

Остання українка на US Open Марта Костюк проведе гру 1/8 фіналу турніру проти Кароліни Мухової (WTA № 13).

Костюк вперше в кар'єрі пробилась в 1/8 фіналу US Open, оформивши камбек проти французької тенісистки

У WTA повідомили, що гра відбудеться 1 вересня. Стартує поєдинок приблизно о 22:00 за київським часом, якщо попередні ігри ігрового дня сильно не затримаються.

Таким чином у Марти Костюк буде небагато часу на відновлення після виснажливої гри проти Діан Паррі. До того ж українка 31 серпня також проведе поєдинок у парному розряді разом із Єленою Габріелою Русе.

Варто відзначити, що Кароліна Мухова також мала непростий матч на стадії 1/16 фіналу, де вона за 2 години 27 хвилин перемогла іншу представницю Чехії Лінду Носкову (WTA № 32)

14-річна українська тенісистка вийшла у свій перший фінал у професійній кар'єрі