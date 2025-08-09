Іга Свьонтек перемогла Анастасію Потапову в 1/32 фіналу тисячника в США. Результат і звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/32 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 3) – Анастасія Потапова (WTA № 45) – 2:0 (6:1, 6:4)

Колишня перша ракетка світу Іга Свьонтек розібралась у двох сетах з росіянкою Анастасією Потаповою.

Представниця Польщі знищила "нейтралку" в першій партії 6:1, а потім взяла гору й у другому сеті – 6:4. Матч тривав 1 годину 14 хвилин.

В 1/16 фіналу Свьонтек зустрінеться з українкою Мартою Костюк, яка у своєму матчі за 51 хвилину розібралася з німкенею Татьяною Марією.

