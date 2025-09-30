Матч між Джессікою Пегулою та Мартою Костюк відбудеться 1 жовтня о 15:30 за київським часом.

Відомий гонорар Костюк за вихід у 4-й раунд турніру WTA 1000 у Китаї – сума може збільшитися

Тенісистки будуть боротися за вихід у чвертьфінал китайського тисячника. Американська та українська тенісистки зустрічалися між собою 4 рази. Тричі перемагала Пегула і лише одного разу звитягу святкувала Костюк.

Востаннє Пегула здолала українку у березні в 1/8 фіналу тисячника в Маямі. Тоді Марта поступилась у двох сетах з рахунком 2:6 і 3:6.

