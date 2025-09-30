Костюк дізналася час та дату матчу за вихід у чвертьфінал тисячника в Пекіні
Українська тенісистка Марта Костюк зіграє в 1/8 фіналу турніру проти Джессіки Пегули 1 жовтня.
Матч між Джессікою Пегулою та Мартою Костюк відбудеться 1 жовтня о 15:30 за київським часом.
Відомий гонорар Костюк за вихід у 4-й раунд турніру WTA 1000 у Китаї – сума може збільшитися
Тенісистки будуть боротися за вихід у чвертьфінал китайського тисячника. Американська та українська тенісистки зустрічалися між собою 4 рази. Тричі перемагала Пегула і лише одного разу звитягу святкувала Костюк.
Востаннє Пегула здолала українку у березні в 1/8 фіналу тисячника в Маямі. Тоді Марта поступилась у двох сетах з рахунком 2:6 і 3:6.
Костюк зіграє з фіналісткою Ролан Гаррос-2022 на супертурнірі у Пекіні – Марта отримала досвідчену суперницю
