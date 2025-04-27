Українка Марта Костюк дочекалась на чергову суперницю на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді.

Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночний розряд, 1/16 фіналу.

Анастасія Потапова ("нейтральна") – Софія Кенін (США) – 3:6, 6:4, 7:6(6)

Наступною суперницею Костюк на турнірі WTA 1000 у Мадриді стане 39-та ракетка світу – "нейтральна" росіянка Анастасія Потапова. Вона у своєму матчі зуміла переграти американку Софію Кенін.

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Гра тривала 2 години 29 хвилин. Кенін була близькою до перемоги, однак не змогла використати подвійний матч-пойнт на тай-брейку вирішального сету. Додамо, що Костюк та Потапова за свою кар'єру зустрічались тричі – росіянка перемагала два рази, але остання зустріч була за Мартою.

Нагадаємо, що Костюк у своєму матчі 1/16 фіналу перемогла іншу росіянку, Вероніку Кудерметову. Матч Марти з Потаповою запланований на понеділок, 28 квітня, початок о 16:00.

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