"Це була емоційна перемога, дуже важкий матч. Я так багато разів грала проти Даші, і щоразу це дійсно битва. Дякую глядачам, підтримка була неймовірною.

Костюк впала, але виграла неймовірний розіграш на тай-брейку (ВІДЕО)

А щодо того розіграшу, коли я впала і піднялась... Я вже програвала на той момент 0:1 і неправильно вдарила по м’ячу. Я подумала: "Ну добре, тепер буде 0:2". Але тут і вона неправильно вдарила. Тож я подумала, що в мене досі є шанс. Я намагаюсь ніколи не здаватись", – цитує українку Великий теніс України.

Нагадаємо, у наступному раунді турніру в Монреалі Костюк зіграє проти американки Маккартні Кесслер (WTA № 32).

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