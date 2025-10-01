Поєдинок між Мартою Костюк та Джессікою Пегулою розпочнеться орієнтовно о 15:30 за київським часом – після матчу Іги Свьонтек та Емми Наварро.

Відомий гонорар Костюк за вихід у 4-й раунд турніру WTA 1000 у Китаї – сума може збільшитися

Переглянути гру за участі української тенісистки можна наживо на Sportplus.live. Варто додати, що ця зустріч Костюк та Пегули стане п'ятою очною. Наразі в протистоянні лідирує американка з рахунком 3:1.

До слова, переможниця цієї пари зустрінеться з тріумфаторкою в протистоянні Свьонтек – Наварро в 1/4 фіналу WTA 1000.

