Костюк – Пегула: безкоштовна онлайн-трансляція матчу за вихід у чвертьфінал WTA 1000
Українська тенісистка Марта Костюк зустрінеться з сьомою ракеткою світу – американкою Джессікою Пегулою.
Поєдинок між Мартою Костюк та Джессікою Пегулою розпочнеться орієнтовно о 15:30 за київським часом – після матчу Іги Свьонтек та Емми Наварро.
Відомий гонорар Костюк за вихід у 4-й раунд турніру WTA 1000 у Китаї – сума може збільшитися
Переглянути гру за участі української тенісистки можна наживо на Sportplus.live. Варто додати, що ця зустріч Костюк та Пегули стане п'ятою очною. Наразі в протистоянні лідирує американка з рахунком 3:1.
До слова, переможниця цієї пари зустрінеться з тріумфаторкою в протистоянні Свьонтек – Наварро в 1/4 фіналу WTA 1000.
Костюк здобула ще одну перемогу на турнірі у Китаї – впоралася із зухвалою білорускою
