Щодня Вімблдонський тенісний турнір тішить вболівальників цікавими гостями серед знаменитостей. Так сталося і на стадії чвертьфіналів, адже на матч вирішальної стадії трав'яного мейджора завітала Королева-консорт Великої Британії Камілла. Відео опублікували в соцмережі X.

Гра Джоковіча приспала Голлівудського актора – ВІДЕО курйозу у чвертьфіналі Вімблдону

Дружина Короля Карла Третього особисто познайомилася з деякими тенісистами, зокрема Новаком Джоковічем. У підсумку серб не підвів Каміллу та здобув перемогу над Флавіо Коболлі просто на очах Королеви.

Королева-консорт також побувала на переможному матчі Белінди Бенчіч проти "нейтральної" любительки Путіна Мірри Андрєєвої.

The Queen has arrived at Wimbledon for the quarterfinals of the Championships.



Upon arrival, Her Majesty was introduced to Ball Boys and Ball Girls, in addition to seven-time #Wimbledon winner Novak Djokovic. pic.twitter.com/SkhpziRGrR — Royal Central (@RoyalCentral) July 9, 2025

Джоковіч став останнім учасником 1/2 фіналу Вімблдону – серб не дав відбутися італійському півфіналу