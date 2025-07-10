Королева Великої Британії завітала на Вімблдон – зустрілась з Джоковічем та стала свідком вильоту росіянки
Дружина Короля Карла Третього, Камілла, відвідала 9 липня чвертьфінальні матчі Вімблдону.
Щодня Вімблдонський тенісний турнір тішить вболівальників цікавими гостями серед знаменитостей. Так сталося і на стадії чвертьфіналів, адже на матч вирішальної стадії трав'яного мейджора завітала Королева-консорт Великої Британії Камілла. Відео опублікували в соцмережі X.
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Дружина Короля Карла Третього особисто познайомилася з деякими тенісистами, зокрема Новаком Джоковічем. У підсумку серб не підвів Каміллу та здобув перемогу над Флавіо Коболлі просто на очах Королеви.
Королева-консорт також побувала на переможному матчі Белінди Бенчіч проти "нейтральної" любительки Путіна Мірри Андрєєвої.
Джоковіч став останнім учасником 1/2 фіналу Вімблдону – серб не дав відбутися італійському півфіналу