"Думаю, саме через мою манеру бою люди мене уникають. Мій стиль, удари по корпусу – недарма за мною закріпилося прізвисько "Король печінки". Я думаю, що цих ударів по корпусу дуже важко уникнути. Багато хто з цим не справляється, навіть Усик, тому треба називати речі своїми іменами. Усик, як ми бачили в минулому, навіть у своїй аматорській кар'єрі не вмів з цим справлятися. Він взагалі не любить, коли його б'ють по корпусу. Я не з тих, хто займається порожніми розмовами.

Непереможний чемпіон світу відмовився від бою з Усиком – відома причина

Не знаю, чи я найгірший жах для Усика. Але йому доведеться боротися з моїм стилем. Я обов'язково затягну його на глибину і подивлюся, чи вміє Олександр плавати. Він також це знає. Поки що невідомо, чи стане мій стиль його криптонітом. Усі в цьому спорті знають – з Агітом Кабаєлом на тебе чекає важкий день на рингу, це точно не будуть легкі гроші.

Втім, не думаю, що буду битися з Усиком наступного разу. У мене таке відчуття, що спершу він зробить щось інше. Але ми маємо бути в процесі, бути готовими. Один з них може вибути будь-якої миті, і тоді ми опинимося в самому епіцентрі подій", – заявив Кабаєл в інтерв'ю Sport.de.