Німецький тенісист Александер Звєрєв під час турніру в Торонто поспілкувався з медіа та розповів про зміни у поведінці на корті.

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– Ви сказали, що більше не ламаєте ракетки. Що змінилося в підході до контролю емоцій? І чи зробило це вас кращим гравцем?

– Є кілька причин. Перш за все – відповідальність за те, ким я є як людина. Я вже говорив раніше, що я батько і хочу бути прикладом. Також я хочу, щоб мене запам'ятали за мій теніс, за те, чого я досяг на корті, а ще за добрі справи поза кортом. Тому що я активно займаюся діяльністю свого фонду, допомагаю родині, і це, на мій погляд, дійсно корисна робота. Я б хотів, щоб мене пам'ятали саме за це, а не за емоційні зриви, які були раніше. Контроль емоцій просто змінюється в якийсь момент. Так само було з Роджером. На початку кар'єри у нього теж були емоційні сплески, але потім щось у свідомості переключилося і він став тим Роджером Федерером, яким ми його знаємо. Ідеалом. Але так було не завжди, – цитує Звєрєва "Великий теніс України".

Звєрєв на турнірі в Торонто вийшов до півфіналу, перегравши у трьох сетах чинного чемпіона Олексія Попиріна – 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

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