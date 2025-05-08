Скандальний ірландський боєць Конор Макгрегор відреагував на вибори Папи Римського у Ватикані.

Одіозний Конор Макгрегор не припиняє потрапляти в скандали.

Скандальна зірка UFC Макгрегор шокував амбітною заявою – він наслідує приклад Кличка

Після обрання нового Папи Римського Лева XIV ірландець зробив глузливий пост в Instagram, де показав зображення, зроблене за допомогою штучного інтелекту, на якому Макгргегор зображений у вбранні понтифіка.

"Сюрприз-сюрприз, вилупки, король повернувся!", – написав 36-річний боєць змішаних єдиноборств.

Додамо, що раніше Конор Макгрегор після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом заявляв, що планує стати президентом Ірландії.

Трамп знову зашкварився – президент США зізнався в любові до Овєчкіна