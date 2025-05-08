Конора Макгрегора геть поплавило – зірка UFC оголосив себе новим Папою Римським
8 травня 23:37 - Читать на русском
Скандальний ірландський боєць Конор Макгрегор відреагував на вибори Папи Римського у Ватикані.
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Після обрання нового Папи Римського Лева XIV ірландець зробив глузливий пост в Instagram, де показав зображення, зроблене за допомогою штучного інтелекту, на якому Макгргегор зображений у вбранні понтифіка.
"Сюрприз-сюрприз, вилупки, король повернувся!", – написав 36-річний боєць змішаних єдиноборств.
Додамо, що раніше Конор Макгрегор після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом заявляв, що планує стати президентом Ірландії.
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