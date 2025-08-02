Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), зізнався в тому, що українець у наступному своєму поєдинку може зустрітися на рингу з американським блогером Джейком Полом.

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"Команда зараз працює над наступним боєм. Ми розглядаємо кілька варіантів, віддаючи перевагу тим, які становлять інтерес як з точки зору спорту, так і з точки зору глядацького інтересу і статусу. Майже кожен боєць викликав Джейка Пола. Але в нас історія інша.

Для нас це ММА щось нестандартне, і в цьому його сила. Ми не говоримо про боксерський поєдинок з Олександром Усиком. За всієї поваги до Джейка, але в ММА шанси рівніші. У Джейка є досвід, а Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією. Переговори вже ведуться, і якщо все складеться, то бій може відбутися на початку наступного року", – цитує Лапіна Seconds Out.

19 липня у Лондоні Усик виграв нокаутом у Даніеля Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Одразу після бою на ринг до Усика підіймався Джейк Пол, з яким українець провів дуель поглядів.

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