Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) таки проведе поєдинок-реванш з британцем Даніелем Дюбуа.

Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня, повідомляє команда українця у соцмережах. Це підтвердив і промоутерський центр Френка Воррена Queensberry Promotions.

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"Розмова закінчена. Цього разу все на кону. Беззаперечна корона у важкій вазі. 19.07.2025", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року – тоді Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді. Після цього Усик провів два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі, а Даніель боксував проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа, перемігши усіх нокаутом.