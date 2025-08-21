Том Леффлер, промоутер українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука, публічно подав протест до Всесвітньої боксерської ради (WBC). Суть претензії – українець йде в рейтингу організації другим, хоча є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс.

Богачук офіційно отримав бій в андеркарді поєдинку Канело – Кроуфорд

"В останніх рейтингах я помітив, що Джарон Енніс був поставлений на перше місце, тобто вище за Сергія, який тепер другий. Це нелогічно, якщо Богачук є обов'язковим претендентом. Це також нелогічно, оскільки Джарон Енніс ще жодного разу не виступав у ваговій категорії до 74 кг.

Третя причина нелогічності полягає в тому, що Джарон Енніс у своєму наступному бою битиметься за статус претендента на пояс за версією WBA. Я думав, що правила WBC виключають з рейтингу бійців, які б'ються в іншій організації", – наводить заяву Леффлера WBC Boxing.

Сергій Богачук (26-2, 24 КО), як відомо, 13 вересня в Лас-Вегасі (США) в андеркарді поєдинку Сауль "Канело" Альварес – Теренс Кроуфорд зустрінеться на рингу з 36-річним американцем Брендоном Адамсом (25-4, 16 КО).

Усик на роздоріжжі після нокауту Дюбуа – що далі?