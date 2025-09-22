Збірні США та Словенії провели поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 з волейболу серед чоловіків. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/8 фіналу

США – Словенія – 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20)

Болгарія на чолі з неймовірним Ніколовим залишила Португалію за бортом ЧС-2025 з волейболу та вийшла в 1/4 фіналу

Команди стартовий відрізок першої партії відіграли рівно (6:6), а потім словенці помітно додали та пішли у відрив (11:6). Американці після такого провалу намагалися до останнього наздогнати суперників, але їм вдавалося лише епізодами зменшувати дистанцію. 25:19 – Словенія повела у рахунку.

Паритет у другій партії протримався довше (12:12). Потім вже американські волейболісти почали додавати та виграли сет – 25:22. Успіх "янкі" надихнув та третю партію вони виграли майже на одному диханні (25:17). Після такого вони краще за словенців провели другу частину третього сету та здобули путівку у чвертьфінал.

Команда США в 1/4 фіналу зіграє проти болгарської збірної, яка в 1/8 фіналу переграла команду Португалії.

Кривдники України пробилися у чвертьфінал ЧС з волейболу: Бельгія впевнено перемогла Фінляндію