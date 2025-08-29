Девід Хіггінс, промоутер новозеландського боксера Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), висловився щодо травми Олександра Усика на фоні тупикової ситуації у перемовинах, відносно поєдинку.

Усик звинувачений у брехні щодо травми – тренер Паркера звернувся до WBO

Нещодавно Усик поділився у мережі відео свого танцю під час виступу української співачки Наді Дорофєєвої.

"Насправді я не бачив медичних висновків, але можна подумати, що серйозна травма не дозволить займатися подібним. Джозеф хоче битися, тому він чекає бою. Він зосереджений, підготовлений і готовий битися з ким завгодно і де завгодно – чекає, коли це трапиться. Але ніяких перемовин немає, нічого не відбувається", – цитує Хіггінса Sky Sports.

На запит Sky Sports промоутерська команда Олександра Усика та сам боксер відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Згодом після того українець отримав від WBO зобов’язання домовитися за 30 днів із Паркером щодо проведення титульного бою. Однак Усик попросив відтермінування, пославшись на травму спини.

