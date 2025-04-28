У ніч з 27-го на 28 квітня відбулось одразу кілька матчів плей-офф НБА. Результати та огляд зустрічей – в цій новині.

НБА. Плей-офф, 1/8 фіналу. Четверті матчі

Детройт – Нью-Йорк – 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30) (1:3 в серії)

Міннесота – Лос-Анджелес Лейкерс – 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19) (3:1 в серії)

Орландо – Бостон – 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28) (1:3 в серії)

Мілуокі – Індіана – 103:129 (24:30, 28:33, 32:38, 19:28) (1:3 в серії)

Нью-Йорк обіграв Детройт, накидавши на одне очко більше. Щоправда, кінцівка гри запам'яталась гучною суддівською помилкою: арбітр не помітив фолу на гравцеві Пістонс, який привів би до штрафних кидків. Це могло повністю змінити результат гри, а судді вже визнали свою помилку в цьому епізоді.

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Міннесота покращила свої шанси вибити Лейкерс, обігравши команду Леброна та Дончіча з різницею в 3 очки. Зіркою матчу став захисник Міннесоти Ентоні Едвардс, який закинув 43 очки, Дончіч накидав 38 балів, а Леброн – 27. Олексій Лень на майданчик не виходив.

Бостон легко переміг Орландо, зробивши рахунок у серії 3:1. Серйозні проблеми у Мілуокі – окрім поразки від Індіани, на початку гри зазнав пошкодження Даміан Ліллард.

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