Команда Формули-1 BWT Альпін офіційно оголосила про прощання зі своїм керівником.

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"Олівер Оукс пішов у відставку з посади керівника нашої команди. Керівництво прийняло його рішення. Відтепер Флавіо Бріаторе не лише залишиться виконавчим радником, а й тимчасово перебере на себе обов’язки Оукса.

Команда хотіла б подякувати Оліверу за його зусилля з моменту приєднання минулого літа та за внесок у забезпечення шостого місця в Кубку конструкторів 2024 року", – йдеться в офіційному повідомленні Альпін.

TEAM STATEMENT pic.twitter.com/fb2CFlwcWP — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 6, 2025

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