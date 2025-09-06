Гаслі продовжив контракт з Альпін до кінця 2028 року. Про це повідомила прес-служба команди.

Французький пілот перейшов до Альпін у 2023 році з Альфа Таурі. Після відходу Естебана Окона в Хаас, Гаслі став лідером команди. У поточному сезоні П'єр здобув усі 20 очок Альпін, натомість Джек Дуен та Франко Колапінто не набрали жодного балу.

Гаслі двічі підіймався на подіум у складі Альпін – на Гран-прі Нідерландів 2023 року та Гран-прі Бразилії 2024 року. Наразі він посідає 14-те місце у загальному заліку пілотів Формули-1. Лідером рейтингу є Оскар Піастрі з Макларен, у нього 309 очок.

