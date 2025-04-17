Грецька тенісистка Марія Саккарі завершила співпрацю з Рамоном Слейтером, який був тренером Еліни Світоліни.

Саккарі припинила співпрацю з тренером Рамоном Слейтером і тепер виступатиме під керівництвом Тома Хілла, повідомляє SDNA.

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Раніше Саккарі та Хілл вже співпрацювали – грецька тенісистка виступала під керівництвом тренера до лютого минулого року. З ним грекиня ставала третьою ракеткою світу і двічі грала у півфіналах турнірів Grand Slam. Загалом, Саккарі за 14 місяців змінила уже трьох наставників: Девіда Вітта, Серхі Бругеру і Рамона Слейтера.

Додамо, що Марія зараз розташувалась на 82 позиції у світовому рейтингу. Цікаво, що Еліна Світоліна працювала теж з Рамоном Слейтером – з березня 2023 року до липня 2024-го.

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