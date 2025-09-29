Екс-перша ракетка світу Гарбіньє Мугуруса скоро стане мамою. У своєму Instagram 31-річна іспанка опублікувала пост зі світлинами, на яких вона зображена вагітною, а на деяких інших перебуває поруч зі своїм чоловіком, бізнесменом Артуром Борхесом. Мугуруса лаконічно підписала допис: "Сім'я".

Гарбіньє Мугуруса за свою кар'єру виграла 10 турнірів WTA в одиночному розряді, зокрема Ролан Гаррос-2016, Вімблдон-2017 та Підсумковий турнір-2021. З вересня по жовтень 2017 року Гарбіньє перебувала на першому місці у світовому рейтингу тенісисток. У квітні 2024 року вона оголосила про завершення кар'єри.

