Возняцкі, переможниця Australian Open 2018 і колишній перший номер рейтингу Жіночої тенісної асоціації, народила третю дитину. В екс-тенісистки з Данії та її чоловіка, американського екс-баскетболіста Девіда Лі, на світ з'явився син, якого назвали Макс.

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"Макс Возняцкі Лі народився 26 липня 2025 року! Мама і дитина здорові, а наша сім'я дуже щаслива!" – написала Возняцкі в пості Instagram, де поділилася фотографією всіх своїх дітей.

У колишньої тенісистки та екс-баскетболіста вже було двоє дітей – донька Олівія (4 роки) та син Джеймс (2 роки).

Каролін Возняцкі востаннє виходила на корт у вересні 2024 року. Тоді вона програла Беатріс Хаддад Майї в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.

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