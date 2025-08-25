US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Петра Квіткова (Чехія, WTA № 543) – Діан Паррі (Франція, WTA № 107) – 1:6, 0:6

Квіткова, яка колись посідала другу сходинку у світовому рейтингу, поступилася француженці Діан Паррі на старті Відкритого чемпіонату США. За гру титулована чешка змогла виграти лише один гейм. У наступному раунді Паррі зіграє з Ренатою Сарасуа (WTA № 82)

В червні Квіткова заявила, що завершить кар'єру після US Open. Всього Петра виграла 31 трофей на рівні Туру, зокрема двічі ставала переможницею Вімблдону(2011, 2014) та один раз Підсумкового турніру WTА (2011).

До слова, у 2016 році Квітова зазнала нападу у власній квартирі. Зловмисник вдарив її по лівій руці, внаслідок чого тенісистка отримала травми пальців та кисті, проте вона змогла повернутися у великий теніс.

