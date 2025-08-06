Шелбі Роджерс зі США у січні наступного року планує стати мамою.

Американська екстенісистка Шелбі Роджерс повідомила, що очікує на першу дитину – пологи заплановані на січень 2026 року. Радісну новину спортсменка оприлюднила в Instagram, додавши фото з чоловіком Джоном Славіком, за якого вийшла заміж у грудні 2023 року.

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Роджерс завершила кар'єру на US Open-2024 після поразки у першому колі. Тоді вона зізналася, що більше не готова грати через стан здоров'я, хоча її серце залишається в грі.

За кар’єру Шелбі Роджерс двічі доходила до чвертьфіналів турнірів серії Grand Slam (Ролан Гаррос-2016 та US Open-2020) і тричі грала у фіналах турнірів WTA. Її найвища позиція у світовому рейтингу – 30-та.

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