Найвідоміший фінський боксер-важковаговик Роберт Хеленіус (32-5, 21 КО) оголосив про завершення кар'єри, повідомляє Iltalehti.fi.

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41-річний спортсмен вирішив повісити рукавички на цвях заради політичного майбутнього. Нещодавно Хеленіус переміг на муніципальних виборах (набравши 149 голосів) і працюватиме в міській раді Порвоо (50-тисячне місто неподалік від Гельсінкі).

"Так, я тренуюся, але я не буду повертатися до боксу. Мені 41 рік і я займаюся боксом 27 років, тож, можливо, це чудова ідея зберегти декілька мозкових клітин і завершити кар'єру", – заявив Роберт.

Нагадаємо, Хеленіус, відомий за прізвиськом "Кошмар Півночі", на аматорському рівні тричі ставав чемпіоном Фінляндії, здобував срібло чемпіонату Європи. У 2007 перейшов на професійний рівень. Перемагав Тараса Біденка, Леймона Брюстера, Семюела Пітера, Сергія Ляховича, Дерека Чісору, Адама Ковнацького та інших.

Загалом провів 37 боїв (21 перемога нокаутом), в яких зазнав 5 поразок – від Жоана Дюапа, Ділліана Вайта, Джеральда Вашингтона, Деонтея Вайлдера та Ентоні Джошуа.

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