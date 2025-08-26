Колишній боксер Біко Ботовамунгу, який народився у Конго, але виступав під прапором Австрії, помер у віці 68 років від ниркової недостатності та легеневої емболії, повідомляє Boxing Scene.

У 2024 році Ботовамунгу був встановлений діагноз деменція.

На професійному ринзі Біко здобув 10 перемог, зазнав 16 поразок, а один його бій завершився внічию. Усі свої перемоги Ботовамунгу здобув нокаутами.

Одну поразку з шістнадцяти Біко Ботовамунгу завдав українець Володимир Кличко. Поєдинок, який відбувся 23 серпня 1997 року, завершився дискваліфікацією Ботовамунгу після того, як представники його команди відмовилися покинути ринг на початку 5-го раунду. Загалом було заплановано проведення шести раундів.

