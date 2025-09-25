– Олександр Усик залишається на чолі надважкої ваги...

– У будь-якому випадку, яке б ставлення не було до певного боксера, результат говорить сам за себе. Це зараз номер один, але все може кардинально змінитися.

– Хто, на вашу думку, зміг би зупинити Усика?

– Будь-хто, абсолютно будь-хто. Хтось із тих, хто входить до десятки, до двадцятки рейтингу. Хлопці важать понад 100 кілограмів. Можна просто пропустити один божевільний удар — і все. Кожен має шанс на перемогу, на чемпіонський титул.

– А чи можливо перебоксувати Усика?

– Все залежить від підготовки, морального настрою, фізичної форми. Не вважаю Усика невразливим, що його неможливо перемогти. До всіх реально підібрати ключі – головне, їх знайти, – наводить слова Гассієва російське видання Спорт-Експрес.

Нагадаємо, Олександр Усик боксував проти Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії у 2018 році. Тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

