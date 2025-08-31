Колишній суперник Усика назвав найбажанішого претендента на бій з українцем – це не Ітаума чи Паркер
Латвійський боксер Майріс Брієдіс (28-3, КО 20) вважає Джея Опетайю (28-0, KO 22) найцікавішим кандидатом на бій з Олександром Усиком (24-0, КО 15).
"Усик проти Опетайї – це був би найвеличніший бій. Думаю, Туркі може організувати його, тож так, якщо бій відбудеться, то він буде одним з найкращих.
Я бився і з Джеєм, і з Усиком, вони обидва боксери найвищого рівня. Обидва хлопці – шульги. Це було б чудово. Заради цього поєдинку я б не спав усю ніч, щоб дочекатися його", – сказав Майріс Брієдіс в коментарі Boxing News+.
Нагадаємо, що Брієдіс бився з Олександром Усиком у 2018 році. Тоді українець виграв завдяки роздільному рішенню суддів.
