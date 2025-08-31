"Усик проти Опетайї – це був би найвеличніший бій. Думаю, Туркі може організувати його, тож так, якщо бій відбудеться, то він буде одним з найкращих.

Я бився і з Джеєм, і з Усиком, вони обидва боксери найвищого рівня. Обидва хлопці – шульги. Це було б чудово. Заради цього поєдинку я б не спав усю ніч, щоб дочекатися його", – сказав Майріс Брієдіс в коментарі Boxing News+.

Нагадаємо, що Брієдіс бився з Олександром Усиком у 2018 році. Тоді українець виграв завдяки роздільному рішенню суддів.

Mairis Briedis breaks down a potential fight between former opponents Oleksandr Usyk and Jai Opetaia. pic.twitter.com/z4sazDQQGV — Boxing News+ (@BoxingNewsPlus) August 30, 2025

