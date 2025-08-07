Екс-гендиректор компанії Jumbo Supermarkets та багаторічний спонсор пілота Формули-1 Макса Ферстаппена Фріц ван Ерд був засуджений за низку правопорушень.

Ван Ерда засудили до 2 років в'язниці за відмивання грошей, фальсифікацію документів та хабарі, повідомляє Planetf1.

Гонщик Формули-1 потрапив у моторошну аварію – його доправили в лікарню

У вересні 2022 року підприємець отримав підозру у вчиненні фінансових правопорушень, після чого пішов з посади генерального директора Jumbo Supermarkets. Пізніше в компанії оголосили про припинення різних спонсорських угод, зокрема з велоспортивною командою Jumbo-Visma, а також з кількома футбольними клубами та більярдними турнірами.

З 2014 року Jumbo спонсорувала відомого гонщика Макса Ферстаппена, співпрацю з ним було завершено у 2024 році. В компанії заявили, що не є стороною справи, а злочини вчинено самим ван Ердом.

Раніше з'явилася інформація, що під час обшуків у чоловіка знайшли понад 440 тисяч євро готівкою. Колишній гендиректор Jumbo Supermarkets отримав суворіше покарання, ніж вимагала для нього державна прокуратура Нідерландів, причому суд вирішив не відтерміновувати виконання його терміну ув'язнення.

Формула 1: Норріс вирвав перемогу, аварія Алонсо та Расселла, провал Леклера та Ферстаппена