Британський боксер Девід Аллен, який побував у всіх тренувальних таборах найкращих бійців надважкого дивізіону, зокрема – в Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, впевнений, що його земляк капітулював ще до фатального нокауту.

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"Перегляньте епізод з нокаутом. Даніель чекає, поки рефері дорахує до десяти, потім він підіймається на ноги і йде повз Усика в свій кут. Він навіть не був вражений. Жерсть, але я це скажу. Це капітуляція. Він капітулював, він не хотів продовжувати бій. Думаю, він просто хотів якнайшвидше завершити бій.

Він пропустив удар і був виснажений. Йому вже було начхати на те, як закінчиться поєдинок. Він просто хотів вийти з бою, і швидше. Ментально його було розгромлено. На 99% це все заслуга Усика, адже там були тяжкі подачі. Але врешті-решт це ще одна капітуляція Дюбуа. Вже третя за рахунком", – заявив Аллен у своєму подкасті.

Реванш Усик – Дюбуа у суботу 19 липня завершився у п'ятому раунді перемогою українця нокаутом.

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