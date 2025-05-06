31-річний Декрес, який кілька років тому регулярно спарингував із Даніелем Дюбуа, заявив, що нинішній "Динаміт" став іншим, оскільки набув упевненості, якої раніше йому не вистачало.

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"Він завжди був сильним, з хорошим джебом. Він не сильно змінився. Я не бачу в ньому особливої різниці. Можливо, він став просто більш впевненим у рингу зі своїми опонентами. Ми знаємо, що він може вдарити, ми знаємо, що в нього хороший джеб. Можливо, тут справа в упевненості в собі", – зізнався Декрес у коментарі Seconds Out.

Декрес пов'язав професійне зростання майстерності Дюбуа з моменту початку його співпраці з тренерами Доном Чарльзом і Кіраном Фарреллом. На думку Соломона, "вони витягають із нього найкраще". Втім, навряд чи навіть це допоможе Дюбуа зупинити Усика.

"Якщо говорити чесно, то ти реально не можеш щось протиставити Усику. Він побив усіх топових бійців двічі. Він уже перемагав Дюбуа. Тому, не можна просто автоматично сказати, що Дюбуа побив кількох хлопців, і тепер він поб'є Усика. Він двічі побив Тайсона Ф'юрі, він дуже серйозний чемпіон. Так що це дуже висока планка для Дюбуа", – заявив Соломон Декрес.

Реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня і відбудеться в Лондоні на стадіоні Вемблі. Боксери поборються за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні.

Влітку 2023 року вони вже зустрічалися в рингу – достроково в 9-му раунді переміг Усик, якому Дюбуа в 5-му раунді завдав відвертого удару нижче пояса, після чого Олександр довго відновлювався.

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