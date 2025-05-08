Шотландський боксер надважкого дивізіону Нік Кемпбелл, який кілька років тому був спаринг-партнером Даніеля Дюбуа, поділився думкою про майбутній реванш британця з українцем Олександром Усиком.

Колишній спаринг-партнер Дюбуа розповів, як той може перемогти Усика

"Дюбуа – це зразок фізики: потужний, сильний мужик. Я пройшов багато раундів із ним і знаю, наскільки він жорсткий і сильний. І слухайте, йому 28 років, він більше ніж на 10 років молодший за Усика. Вік на його боці; фізика, сила і міць також на його боці. Однак, те що стосується цього (показує на голову. – прим.) – це за Усиком. Усик – фантастичний зразок.

Дюбуа не той боєць, який здається. У нього є ці дві поразки проти Усика і Джойса. У бою проти Джойса в нього був перелом очної ямки, а Усик просто повністю його перемислив, побив його після нокдауну або удару нижче пояса, як би ви це не назвали. Я не думаю, що цього разу Усик його зупинить, але вважаю, що Усик переможе його за очками. Напевно, часом Дюбуа завдасть Усику проблем, але далі, в чемпіонських раундах, Усик зробить те, що необхідно, і виграє рішенням суддів", – розповів Кемпбелл у коментарі Seconds Out.

Як відомо, у 2023 році Усик виграв у Дюбуа нокаутом в 9-му раунді. Реванш між боксерами відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні на стадіоні Вемблі.

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