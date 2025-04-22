"Сьогодні я надіслав 2 офіційні листи. Один до МОК. Президенту та членам Виконавчої ради. А інший – до IIHF (Міжнародна федерація хокею із шайбою).

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Я повідомляю їм, що колишній президент Росії Медведєв погрожував мене вбити. Крім того, я, серед іншого, зазначаю, наскільки важливими будуть їхні рішення в найближчі місяці, і знову пропоную допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни, і через них не гинули люди.

Я вважаю обидва листи дуже важливими не лише для МОК та IIHF, а й для всієї спортивної та неспортивної спільноти. Тому я опублікую їх за кілька днів", – написав Гашек у соцмережах.

Нагадаємо, 60-річний чех з початку повномасштабної війни завзято підтримує Україну та вимагає покарань для російського спорту, який є невід'ємною частиною путінської пропаганди.

Today I sent 2 official letters. One to the @iocmedia President and the members of the Executive Board. And the other to the @IIHFHockey President and the members of the Council. I inform them that former Russian President Medvedev threatened to kill me. Furthermore, among other… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 21, 2025

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