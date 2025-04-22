"Колишній президент Росії Медведєв погрожував мене вбити": легенда НХЛ зробив черговий крок для усунення "болотних"
Легенда НХЛ, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек продовжує свою боротьбу, щоб обмежити вплив росіян у світовому спорті.
"Сьогодні я надіслав 2 офіційні листи. Один до МОК. Президенту та членам Виконавчої ради. А інший – до IIHF (Міжнародна федерація хокею із шайбою).
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Я повідомляю їм, що колишній президент Росії Медведєв погрожував мене вбити. Крім того, я, серед іншого, зазначаю, наскільки важливими будуть їхні рішення в найближчі місяці, і знову пропоную допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни, і через них не гинули люди.
Я вважаю обидва листи дуже важливими не лише для МОК та IIHF, а й для всієї спортивної та неспортивної спільноти. Тому я опублікую їх за кілька днів", – написав Гашек у соцмережах.
Нагадаємо, 60-річний чех з початку повномасштабної війни завзято підтримує Україну та вимагає покарань для російського спорту, який є невід'ємною частиною путінської пропаганди.
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