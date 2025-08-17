Восьмиразовий переможець Гран-прі Формули 1 Даніель Ріккардо їхав на позашляховому мотоциклі в північному Квінсленді, коли потрапив у аварію, повідомляє Planet F1.

Точний характер ДТП невідомий, але в результаті падіння з мотоцикла Ріккардо доставили до лікарні Моссмана у Квінсленді. Зазначають, що він зазнав травми ключиці.

Нагадаємо, Даніель Ріккардо виступав у Формулі-1 протягом 14 сезонів та такі команди, як HRT, Торо Россо/РБ, Ред Булл, Рено та Макларен. За свою кар'єру "Медоїд" здобув 8 перемог, 3 поули, 32 подіуми, 1 329 очок та встановив 17 найшвидших кіл гонки. Останніми перегонами для нього став Гран-прі Сінгапуру 2024 року, після якого його замінили на Ліама Лоусона.

