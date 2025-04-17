Сакраменто Кінгз відправив у відставку генерального менеджера Монте Макнейра, повідомляє ESPN.

НБА: визначились усі фіналісти раунду плей-ін – виліт екс-клубу українця

Зазначається, що рішення про дострокове завершення співпраці було ухвалене обопільно. Останньою краплею став виліт з плей-ін НБА від Далласа, що означає для Сакраменто завершення сезону.

Нагадаємо, Макнейр провів п'ять сезонів у Сакраменто. У 2023 році він виграв нагороду найкращого менеджера сезону – тоді Кінгз перервали свою 16-річну посуху плей-офф НБА. Під керівництвом Макнейра Сакраменто вигравав понад 40 матчів протягом трьох сезонів поспіль. До цієї серії Сакраменто не вигравав 40 ігор у жодному сезоні, починаючи з 2005/06.

Помер екс-тренер збірних Естонії та Нідерландів – він вигравав золото у трьох європейських чемпіонатах і працював у НБА