Дмитро Сторожилов опинився перед найважчим викликом у житті.

Екс-капітан збірної України Дмитро Сторожилов має проблему зі здоров’ям. У нього виявлено новоутворення у верхній частині правої легені, повідомляє Volleyball.ua.

Згідно з припущенням, це новоутворення з високою ймовірністю є наслідком злоякісного процесу. Розміри утворення – 62×55×60 мм. Сторожилов потребує термінового лікування у Німеччині.

Дмитро Сторожилов є семиразовим чемпіоном України та восьмиразовим володарем Кубка країни. У 2017 році він як капітан національної збірної привів команду до першого в історії країни трофея у Золотій лізі ЄКВ.

