Екс-гімнаст збірної України Пантелей Колодій, згідно з релізом Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG), змінив громадянство з українського на американське.

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Рішення про зміну громадянства спортсмена ухвалив Виконавчий комітет FIG на засіданні на Мальті, яке відбулося 7-8 травня. Утім, розпочати виступи під прапором США Колодій зможе не раніше травня 2026 року.

23-річний Пантелей Колодій входив до складу збірної України зі спортивної гімнастики до 2022 року. Він виступав на чемпіонаті світу 2022, чемпіонаті Європи 2022 та Універсіаді. У грудні 2022 року спортсмен отримав звання "Майстер спорту України". У вересні 2023-го на Кубку світового виклику в Сомбатгеї (Угорщина) Пантелей востаннє виступав під українським прапором.

Як відомо, нещодавно срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун зі скандалом змінив українське громадянство на громадянство Хорватії.

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