Ян Ваня пішов з життя в наслідок дорожньо-транспортної пригоди.

19-річний Ян Ваня загинув поблизу міста Кроуна, що за 100 кілометрів від Праги, повідомляє Blesk.

Ваня під час прогулянки на велосипеді збило авто. Молодого спортсмена з місця ДТП одразу доставили вертольотом до лікарні – на жаль, врятувати життя Яна не вдалося.

На момент загибелі Ян вже не був активним спортсменом – він завершив свою професійну кар’єру в біатлоні та тренував дітей. Він також був членом сервіс-бригади збірної Чехії з біатлону, навчався в Університеті міста Брно.

