Британський боксер Ріккі Хаттон (45-3, 32 КО), якому 46 років, 2 грудня цього року проведе бій з Ейсою Аль Дахом (8-3, 4 КО) у Дубаї.

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Хаттон відновить свою кар’єру після паузи у 13 років. Він виходив на ринг у 2012-му, коли програв нокаутом українцю В'ячеславу Сенченку у дев'ятому раунді з десяти. До того поєдинку колишній володар титулу IBF у першій напівсередній вазі та титулу WBA в напівсередній вазі не виходив на ринг понад три роки після поразки також нокаутом у другому раунді від легендарного Менні Пак'яо.

Аль Даху, як і Хаттону, також 46 років. Він є першим професійним боксером з Об'єднаних Арабських Еміратів, розпочавши свою кар’єру у 2007 році. Ейса не боксував з 2021 року після поразки у першому раунді від мексиканця Педро Дельгадо.

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