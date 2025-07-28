Дуайт Мухаммад Каві останні п'ять років боровся з деменцією, але цю битву в підсумку програв, повідомляє Boxing Scene. Ванда Кінг, сестра Каві, підтвердила, що колишній боксер помер у п'ятницю, 25 липня.

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Каві дивним чином потрапив у бокс. Ним займатися він почав у виправній установі, де відсидів п'ять років за збройне пограбування. Вийшовши на волю, він розпочав свою кар'єру, але після лише трьох боїв ледь знову не опинився за ґратами – отримав п'ять років умовного терміну.

В 1981 році Каві відібрав чемпіонський пояс у напівважкій вазі у Метт’ю Саада Мухаммада, потім провів три успішні захисти. У четвертому захисті програв Майклу Спінксу. В 1985 році Дуайт Мухаммад став чемпіоном крузервейта. У дебютному захисті він нокаутував рідного брата свого колишнього кривдника Майкла Спінкса – Леона. Каві поступився титулом легендарному Евандеру Холіфілду.

Дуайт Мухаммад Каві (41-11-1, 25 КО) завершив кар'єру в 46 років. У 2004-му він став членом Міжнародного залу слави боксу.

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