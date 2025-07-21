Тейлор опублікував допис в Instagram, у якому повідомив, що завершує боксерську кар'єру. У лютому 2024 року Тейлор переніс операцію на очах, а після поразки від Екова Ессумана у травні лікарі порадили йому завершити кар'єру, щоб зберегти зір.

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"Як уже повідомлялося раніше, у мене періодично виникають проблеми із зором, і, на жаль, мені тепер доводиться припиняти кар’єру, інакше я ризикую втратити зір. Хоча боєць у мені завжди хоче боксувати далі, я знаю, що маю слухати медичних працівників і рятувати себе від самого себе.

Звичайно, це не той спосіб, яким я хотів би здаватися, але я маю слухати лікарів та близьких", – написав Тейлор.

У 2019 році Джош Тейлор став переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії, а пізніше об'єднав всі чемпіонські титули у першій напівсередній вазі. Тейлор є першим і поки що єдиним британцем, який ставав абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох поясів.

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