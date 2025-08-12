Відомий хокеїст НХЛ Домінік Гашек продовжує підтримувати Україну і засуджувати війну, яку розпочала Росія. Він чітко дав зрозуміти, за яких умов зможе вийти на лід разом з росіянами.

"Сьогодні російська журналістка (Заріна) з РИА Новини Спорт запитала мене, чи брав я б участь (якщо мене запросять) у матчі між колишніми зірками НХЛ та російською КХЛ, про що, як повідомляється, нещодавно домовилися Трамп і Путін. Ось моя відповідь.

Я був би дуже радий взяти участь у матчі колишніх зірок НХЛ і КХЛ в момент, коли найбільші злочинці 21 століття на чолі з Путіним будуть засуджені за свої жахливі злочини (як фашисти в Нюрнберзі в 1946 році), через яких понад мільйон людей було вбито та покалічено, і коли Україні буде повернуто всі її території, включаючи Крим.

Якщо ж подібний матч без виконання цих та інших умов (наприклад, повернення десятків тисяч викрадених дітей назад в Україну, початок виплати військових репарацій, тощо), то такий матч буде по суті рекламою російської війни. Це також буде величезною підтримкою для легалізації жахливих російських злочинів, і призведе до подальших вбивств і каліцтв.

Так само як НХЛ, за участю російських гравців, які офіційно не засудили російську війну, є величезною рекламою російської імперіалістичної війни. А країни США та Канада, на жаль, допустили на своїй території цю рекламу вбивств", – написав Гашик у своїх соцмережах.

