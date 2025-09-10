– Я все ще працюю і не можу сидіти вдома. Займаюся розвитком ветеранського спорту. Сам грав до 65 років у волейбол. Проте біль у суглобах дається взнаки. Зараз доводиться приймати медикаменти. А ще роблю щоденну зарядку та фізичні вправи. Це обов’язково – інакше біль не даватиме мені спокою.

Найтитулованіша синхроністка України увійшла до керівного органу World Aquatics

– Про минуле часто згадуєте?

– Намагаюся свої спогади викладати на папері – пишу книжки. Спогадів вистачає, бо погано сплю. Коли над Києвом ракети літають, сон не береться. Прокидаюся посеред ночі та мимоволі починаю згадувати. Навіть деякі забуті речі виринають у пам’яті.

– Мехіко-1968 – найяскравіший життєвий спогад?

– Безумовно. Недавно згадував, як ми грали проти Чехословаччини. Це трапилося якраз після того, як війська СРСР окупували їхню країну. Одного разу перетнулися з чехословацькими волейболістами на виході з ліфта. Ці злі погляди я ніколи не забуду. В останньому матчі турніру ми зустрічалися зі збірною Чехословаччини та відчули на собі їхнє велике бажання перемогти.

– Однак ваша команда легко тріумфувала 3:0.

– Вони перегоріли. Таке трапляється, коли чогось надмірно прагнеш. У підсумку ми виграли золото, Японія – срібло, а Чехословаччина – бронзу. Знаєш, скільки гравців у тій збірній Союзу були з України?

– Семеро українців і ще двоє вихованців нашого волейболу.

– Так, Жора Мондзолевський та Едик Сибіряков навчалися волейболу в Одесі. До речі, Мондзолевський минулого року помер – йому було 90! – сказав Іванов в інтерв'ю Спорт 24.

До слова, Володимиру Іванову зараз 85 років. Впродовж свої кар'єри він вигравав чемпіонат Європи 1967 року та Олімпіаду-1968 у складі збірної СРСР.

Оголошено склад збірної України на ЧС-2025 з волейболу – є одне повернення та дві втрати