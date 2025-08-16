Михайло Кохан виступив на черговому етапі Діамантової ліги, який відбувається в Сілезії. Результати змагань та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Діамантова ліга-2025, Сілезія (Польща), метання молота, чоловіки

1. Бенце Галаш (Угорщина) – 81,77 метра

2. Ітан Кацберг (Канада) – 79,30 метра

3. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 79,16 метра

4. Михайло Кохан (Україна) – 77,98 метра

Кохан здобув медаль на змаганнях у Будапешті

Кохан вийшов на старт у Сілезії після бронзи на етапі Континентального туру, який відбувся в Будапешті. Суперниками українця у Сілезії була дуже титулована компанія – зокрема, угорець Бенце Галаш, а також чинний олімпійський чемпіон Ітан Кацберг з Канади. Серед фаворитів був й п'ятиразовий чемпіон світу Павєл Файдек.

Після трьох стартових спроб Кохан посідав передостаннє п'яте місце, маючи результат 77,14 метра. У четвертій спробі Михайло метнув молот на 77,98 метра і піднявся на четверте місце. Цей же результат у підсумку став найкращим для українця на змаганнях.

Перше місце посів Галаш з результатом 81,77 метра, який випередив Кацберга та представника Німеччини Мерліна Гуммеля. Аби стати призером, Кохану не вистачило 119 сантиметрів.

