Михайло Кохан виступив у фіналі з метання молота на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо. Результати та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з легкої атлетики, молот, чоловіки

1. Ітан Кацберг (Канада) – 84,70

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 82,77

3. Бенце Галаш (Угорщина) – 82,69

4. Михайло Кохан (Україна) – 82,02

ЧС-2025 з легкої атлетики: Кохан прорвався у фінал з метання молота – без сенсаційного вильоту не обійшлося

Для Михайла Кохана цей фінал ЧС-2025 з легкої атлетики у Токіо став четвертим у кар'єрі – досі він ще не виборював нагороди змагань. Серед головних конкурентів українця були чинний олімпійський чемпіон Ітан Кацберг, лідер сезону Бенце Галаш, а також 5-разовий чемпіон світу Павєл Файдек.

Михайло Кохан виконав дві перші спроби невдало. У третій спробі він відправив молот на 78,36 метра – попередньо цей результат став четвертим. Втім, українця відразу випередив американець Руді Вінклер (78,52 метра). У четвертій спробі Кохан покращив свій результат – 79,51 метра, та впритул наблизився до трійки лідерів.

У передостанній спробі Михайло відправив молот ще далі – на 82,02 метра, але свою загальну позицію він не покращив. Однак, цей результат став для українця найкращим у кар’єрі. А ось у завершальній спробі Кохан результат не показав та посів четверте місце.

Чемпіоном світу став канадець Ітан Кацберг з результатом 84,70 метра.

Магучіх, Дорощук та інші: чого варто чекати від українців на ЧС-2025 з легкої атлетики