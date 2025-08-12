Кохан здобув медаль на змаганнях в Будапешті
Легкоатлет Михайло Кохан увійшов у топ-3 на етапі Континентального туру в угорському Будапешті.
В Будапешті проходять змагання з легкої атлетики. Михайло Кохан взяв срібну медаль у метання молота.
Українець показав третій результат 80,84 метра, програвши лише господарю змагань Бенце Галасу (83,18 м) та канадцеві Ітану Кацбергу (81,88 м). Варто додати, що здобуток Галаса – найкращим результатом у поточному сезоні у світі.
До слова, змагання Континентального туру в Будапешті стали для Кохана 14-ми у сезоні-2025, на 12 з них він здобував медалі.
Зазначимо, що Михайло Кохан 16 серпня змагатиметься на етапі Діамантової ліги в Сілезії (Польща).
