В Будапешті проходять змагання з легкої атлетики. Михайло Кохан взяв срібну медаль у метання молота.

Українець показав третій результат 80,84 метра, програвши лише господарю змагань Бенце Галасу (83,18 м) та канадцеві Ітану Кацбергу (81,88 м). Варто додати, що здобуток Галаса – найкращим результатом у поточному сезоні у світі.

До слова, змагання Континентального туру в Будапешті стали для Кохана 14-ми у сезоні-2025, на 12 з них він здобував медалі.

Зазначимо, що Михайло Кохан 16 серпня змагатиметься на етапі Діамантової ліги в Сілезії (Польща).

