Універсіада-2025. Метання молота (чоловіки)

1. Михайло Кохан (Україна) – 77,10 м

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 77,03 м

3. Джорджіо Олів'єрі (Італія) – 73,78 м

Кохан виграв золото Євро-2025 у метанні молота – призер Олімпіади-2024 показав найкращий результат в кар'єрі

Український метальник молота Михайло Кохан став чемпіоном літньої Універсіади-2025, що проходить у Німеччині. 24-річний спортсмен впевнено подолав кваліфікацію з найкращим результатом своєї групи – 73,74 метра і посів другу сходинку серед усіх учасників відбору.

Головним суперником Кохана був Мерлін Гуммель, який у світовому рейтингу йшов восьмим. З першої ж спроби 23-річний німець захопив лідерство (75,88 м) – Кохан відстав на 2,28 метра. Українець потрохи нарощував темп і після четвертого раунду потіснив Гуммеля на другу сходинку. Цікаво, що три останні спроби німця не були зараховані.

Зазначимо, що для Кохана це восьма перемога у сезоні 2025 року. У червні він встановив особистий рекорд з результатом 81,66 м.

Кохан став призером етапа Діамантової ліги – українець продовжив неймовірну серію