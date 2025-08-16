Український молотобоєць Михайло Кохан показав свої акторські вміння під час етапу Континентального туру в Будапешті.

Михайло Кохан завоював бронзу на змаганнях із метання молота у Будапешті із показником 80,84 м. Випередили його лише Ітан Катсберг (81,88 м) та Бенце Галас (83,18 м).

Кохан здобув медаль на змаганнях у Будапешті

Проте, головне шоу український атлет влаштував під час виходу у сектор за нагородами. Кохан начепив перуку та накладні вуса, зобразивши свого головного конкурента – Ітана Катсберга.

Сам Михайло в Instagram виклав відео того, як він готував свій образ, а також спільну світлину з Катсбергом. "Було так весело на змаганнях! Тут завжди чудова атмосфера", – так він підписав відео з дотепною пародією. А під світлиною з канадським спортсменом поцікавився, чи зможуть підписники знайти його на фото.

Магучіх з рекордом взяла золото турніру зі стрибків у висоту в Діамантовій лізі – інша українка була близька до топ-5